Königsdörffer hat sich in dieser Saison auf Rechtsaußen einen Stammplatz erkämpft und in bislang 29 Einsätzen sechs Tore erzielt und vier Vorlagen gegeben. Neben ihm muss die SGD im schweren Heimspiel gegen den MSV Duisburg auch auf Heinz Mörschel, Jonathan Meier (beide Muskelfaserriss) und Sebastian Mai (5. Gelbe) verzichten. Zudem hat der Verein zahlreiche Langzeitverletzte wie Marco Hartmann, Patrick Weihrauch oder Robin Becker.

Dynamo steht in der 3. Liga noch auf der Pole Position, steckt aber in einem Leistungsloch und hat seit 348 Minuten nicht mehr getroffen. Das letzte Tor gelang Pascal Sohm am 17. März, also fast genau vor einem Monat. Nun droht im schlimmsten Fall sogar der Supergau und ein Absturz auf den vierten Tabellenplatz. Dabei schien es vor wenigen Tagen noch so, als würden Dynamo, Hansa Rostock und der FC Ingolstadt das Aufstiegsrennen unter sich ausmachen. Doch weil das Spitzentrio aus den letzten beiden Spielen je nur einen Punkt holte, ist der TSV 1860 München als Vierter plötzlich nur noch vier Punkte entfernt.