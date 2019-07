Urgestein und FCC-Kapitän René Eckardt setzte nach dem Seitenwechsel das erste Ausrufezeichen: Nach einem Donkor-Solo samt Zuspiel, schob der 29-Jährige aus zehn Metern ins rechte untere Eck zum 1:0 ein (57.). Doch nur drei Minuten später hämmerte der Ex-Jenaer Maximilian Wolfram einen Freistoß von rechts in den Strafraum, Sarr konnte dem Geschoss nicht ausweichen und verlängerte in den eigenen Kasten - 1:1 (60.). Doch es wurde noch bitterer: Erneut flog ein Freistoß von rechts in die Mitte, Donkor köpfte Sarr an den Rücken und erneut schlug es ein - 1:2 (71.). Im Anschluss fehlten den Gastgebern die Mittel in der Offensive, um den "Schanzern" noch einmal gefährlich werden zu können.

Bildrechte: imago / Christoph Worsch