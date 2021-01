Am 8. Dezember 2020 hatten die 124 Gläubiger mit mehr als 99 Prozent dem Schuldnerinsolvenzplan zugestimmt. Dieser weist eine Quote von fünf Prozent, rund 145.000 Euro, aus. Dazu kommen Forderungen, die nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens entstanden sind, wie Löhne und Sozialversicherungsbeiträge. Inklusive der Vergütung des Insolvenzverwalters und den Verfahrenskosten beläuft sich die Summe auf 362.000 Euro, die in voller Höhe auszuzahlen ist. Alle Forderungen können laut Verein aus den finanziellen Unterstützungen der Fans bezahlt werden.