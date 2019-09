Die Chemnitzer begannen wie die Feuerwehr und hatten nach 36 Sekunden die Führung auf dem Fuß. Tarsis Bonga verlängerte auf Philip Hosiner, der aber nur den Pfosten traf. Nach dem starken Auftakt der Gäste gerieten sie nach zehn Minuten überraschend in Rückstand. Von Großaspach war bis dahin wenig zu sehen, doch das 1:0 war fein herausgespielt. Timo Röttger brachte den Ball nach innen. Niklas Hoheneder wollte noch mit der Fußspitze klären, aber Kai Brünker stand bereit und vollendete zur SGS-Führung. Danach verwalteten die Gastgeber den knappen Vorsprung, Chemnitz drängte auf den Ausgleich. Bis zum Strafraum sah das CFC-Spiel gefällig, allein es fehlten die Ideen. Speziell Bonga versuchte immer wieder auf der rechten Seite die Offensive anzukurbeln, seine Eingaben fanden aber keinen Abnehmer.

Nach der Pause blieben die Chemnitzer dominant und erarbeiteten sich nach Aussage von CFC-Trainer Patrick Glöckner "unzählige Torchancen". Nur der Ertrag blieb aus. Besser machten es da die Großaspacher, die in der 68. Minute nachlegten. Nach einem Eckball griff CFC-Torwart Jakub Jakubov daneben und Kai Gehring köpfte zum 2:0 ein. Nun war bei den Sachsen guter Rat teuer. Zu allem Übel sah der Chemnitzer Tobias Müller nach einer Grätsche gegen Eric Hottmann kurz vor Schluss die Rote Karte ein. Da war viel Frust dabei. In Unterzahl bäumte sich der Chemnitzer FC noch einmal auf, doch zwei satte Schüsse von Paul Milde in der Nachspielzeit wurden eine Beute von SGS-Keeper Maximilian Reule.