In den Planungen des FCK spielt Huth aber offenbar keine Rolle mehr - auch nicht im Falle eines Aufstiegs. Aktuell laufen Gespräche über eine "Abfindungszahlung der Lauterer an Huth", die bisher zu keinem Ergebnis geführt haben, heißt es in dem Blatt weiter.

Huth selbst könne sich eine Verlängerung seines Arbeitspapiers in Halle gut vorstellen. Ob es dazu kommt, hängt also auch maßgeblich vom Abschneiden Kaiserslauterns in den nächsten Spielen ab. Vom HFC heißt es, dass noch nicht der Zeitpunkt gekommen sein, um etwas zu verkünden. Fest steht: Verpasst der FCK die Zweitliga-Rückkehr, spielt Huth auch in der kommenden Saison definitiv in Halle.