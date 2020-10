Fußball Viele Spieler überstehen Wechselfrist mit blauem Auge

Am Montagabend (05.10.2020) ist die erste Transferperiode zu Ende gegangen. Einige vertragslose Spieler sind noch bei Vereinen untergekommen. Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der VDV, ist mit der Entwicklung nicht unzufrieden: "Es ist bei vielen nicht so schlimm gekommen, wie man es im Sommer befürchten musste. Viele haben noch einen Job gefunden. Die Verlierer sind einige etablierten Fußballer, die noch zwei, drei Jahre hätten spielen können, zum Teil aber bei Zweit- oder Drittligisten keinen neuen Vertrag bekamen." Stattdessen hätten jüngere Spieler davon profitiert, auch aus Kostengründen mit Profiverträgen ausgestattet worden zu sein.

Positiv sei auch gewesen, dass viele Fußballer aus dem Camp des VDV noch anständige Verträge erhielten. Als Beispiele nannte Baranowsky Robert Müller, der bei Energie Cottbus keinen Vertrag erhalten hatte, jetzt bei der SpVgg Unterhaching sogar 3. Liga spielt. Und Selim Gündüz (Ex-KFC Uerdingen), der beim Halleschen FC unterkam. Viele Spieler seien auch in der Regionalliga untergekommen. Was die VDV gerade in den unteren Ligen besonders beschäftigt: "Wir empfehlen, dass sich Spieler um die 30 auch um eine Ausbildung kümmern und vielleicht nebenbei weiter Regionalliga oder Oberliga spielen. Leider liegt auch in diesen Ligen oft der Fokus nur auf Fußball. Die Notwendigkeit des zweiten Standbeines wird meist erst gesehen, wenn es zu spät ist." Gerade jetzt in der Pandemie beobachte man aber, dass sich auch viele Spieler umorientieren, den Fußball nur noch als Hobby betreiben.