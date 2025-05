Auch pikant: Während Wollitz den Rauswurf von Krauß der Mannschaft am Mittwochmorgen mitteilte, tauchte das Thema in den Medien auf. Wer hat geplaudert? "Aus dem Kreis der Mannschaft kann es keiner gewesen sein. Ich glaube nicht, dass einer bei meinem einstündigen Referat das Handy gezückt und schreibt. Das kann auch nur aus dem Umfeld des Spielers gekommen sein, denn die anderen waren in der Kabine", so Wollitz. Auch genau aus diesem Grund sei die Entscheidung richtig und nachvollziehbar.