"Wir haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten sehr viel dafür getan, um für unseren Verein wichtige Dinge auf den Weg zu bringen, die für die Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen für die 2. Liga unabdingbar sind", wird Energie-Präsident Sebastian Lemke in der offiziellen Pressemitteilung des Drittligisten zitiert. Der Dank ging dabei auch an die Stadt Cottbus und das Land Brandenburg, "dass wir kurzfristig diese Mittel zu Verfügung gestellt bekommen haben."