10. April 2025, 08:12 Uhr

Schon wieder verloren. Energie Cottbus hat am Mittwochabend beim 0:1 gegen Essen die zweite Niederlage in nur fünf Tagen kassiert. Was geht jetzt noch im Aufstiegsrennen? Coach Wollitz glaubt noch an realistische Aufstiegschancen.