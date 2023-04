Zwickau muss nun mit einer hohen Strafe rechnen. Nach einem Becherwurf auf einen Schiedsrichter-Assistenten in der Bundesliga im März 2022 war der gastgebende VfL Bochum zu einer Geldstrafe von 100.000 Euro und einem Teil-Ausschluss von Zuschauern verurteilt worden. FSV-Vorstandssprecher hatte direkt nach dem Spielabbruch die Hoffnung geäußert, dass es ein Wiederholungsspiel geben könnte. Doch daran glaubt Sather nicht: "Die Punkte sind wohl weg. Ich glaube auch, dass eine hohe Geldstrafe an Zwickau ausgesprochen wird", sagt Sather und erklärt: "Dieser Fall ist einmalig in den letzten Jahren auf den deutschen Fußballplätzen. Hier wird man mit einem harten Strafmaß rechnen müssen."