Was für ein Beginn: Wer von den Zuschauern nicht pünktlich seinen Platz eingenommen hatte, verpasste eine ereignisreiche Anfangsphase. Kaum waren drei Minute vergangen, da zappelte der Ball bereits in den Maschen des Preußen-Tores. Vorausgegangen war ein Standard, ausgeführt von Fabio Viteritti. Sein Sahne-Freistoß aus 18 Metern schlug rechts ein. Preußen-Keeper Oliver Schnitzler schaute in die Sonne und sah den Ball wohl zu spät. Während die FSV-Spieler noch in Jubellaune waren, klingelte es postwendend auf der anderen Seite. Zunächst scheitert Rufat Dadashov an FSV-Torwart Johannes Brinkies, Seref Özcan stand aber goldrichtig und staubte zum 1:1 ab.



Nun ging es hin und her. Der FSV hatte immer wieder Drangphasen und erarbeitete sich Chancen um Chancen, es fehlte aber der krönende Abschluss. Der war dann Elias Huth in der Nachspielzeit der ersten Hälfte vorbehalten. Zunächst wurde ein Reinhardt- Schuss geklärt, dann war der 22-Jährige auf dem Posten und nickte zum 2:1 für die Westsachsen ein. Ein Tor zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt, wie man in Fußball-Fachkreisen sagt.

Fabio Viteritti hat gerade mit einem fulminanten Freistoß getroffen. Bildrechte: Picture Point