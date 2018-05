Der FC Rot-Weiß Erfurt hat einen neuen Sportlichen Leiter an Bord. Wie Insolvenzverwalter Volker Reinhardt auf einer Pressekonferenz bestätigte, wird Oliver Bornemann künftig die sportlichen Geschicke beim insolventen Verein leiten. Der 43-Jährige hatte sich als Sportlicher Leiter bei der TSG Neustrelitz einen Namen gemacht, dort den Regionalliga-Aufstieg und um ein Haar den Sprung in die 3. Liga geschafft.

"Ich habe RWE meine Hilfe angeboten. Der Insolvenzverwalter bat mich, eine sportliche Konzeption abzugeben. Das habe ich getan und auch ein Budget hinzugefügt. Damit, hoffe ich, kann Erfurt in der Regionalliga eine gute Rolle spielen", sagte Bornemann bei seiner Vorstellung. Der gebürtige Hannoveraner betonte, dass es in Erfurt auch in der kommenden Saison Profifußball geben soll. Er war einer von 15 Bewerbern. "Herr Bornemann wird keine fest Vergütung erhalten, er wird erfolgsbezogen honoriert", sagte Insolvenzverwalter Volker Reinhardt.