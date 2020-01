Drittligist Carl Zeiss Jena ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer hohen Geldstrafe belegt worden. Dabei handelt es sich jedoch um eine Sammelstrafe von Einzelvergehen, gegen die Jena Einspruch erhoben hatte. Wegen sechs Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger und wegen eines nicht ausreichenden Ordnungsdienstes sollen die Thüringer 24.260 Euro zahlen. Das teilte der DFB am Montag mit. Zunächst war der Eindruck entstanden, es handele sich um neue Strafen, erst am Dienstag fügte der Verband in der Mitteilung den Satz hinzu, dass die Strafe durch die Zurückweisung von Einsprüchen gegen die vorangegangenen Einzelrichterurteile zustande kommt.