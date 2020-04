Demnach würden bereits ab der kommenden Saison eine 3. Liga Nord und eine 3. Liga Süd gebildet werden. Jeweils 20 Vereine sollen den Staffeln angehören. Die Regionalligen sollen entweder bei fünf verbleiben oder auf sechs aufgestockt werden. Absteiger gäbe es in dieser Saison keine. Derzeit ist die 3. Liga uneins über den weiteren Verlauf der aktuellen Spielzeit. In dem Papier heißt es, dass diese Reform "am ehesten zur Schaffung einer Mehrheit der betroffenen Vereine" geeignet sei. Mittelfristig böten sich die Chancen auf Mehreinnahmen durch mehr Derbys und mehr Partien im TV und im Streaming. Zudem wäre das Problem des Aufstiegs von der Regionalliga in die 3. Liga in den Griff zu bekommen. In den vergangenen Tagen hatten sich unter anderem die Regionalligisten Berliner AK und Rot-Weiß Oberhausen für eine zweigleisige 3.Liga ausgesprochen.