Im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga hat der SV Meppen einen namhaften neuen Trainer verpflichtet: Der Abstiegskonkurrent von Zwickau, Halle und Aue wird von Ernst Middendorp trainiert. Das gaben die Norddeutschen am Dienstag (07.03.2023) bekannt.

Middendorp soll am Mittwochnachmittag erstmals die Meppener trainieren. In seinem ersten Spiel am Wochenende gastiert der SVM bei Spitzenreiter Elversberg. In zweieinhalb Wochen, am 25. März, muss Erzgebirge Aue ins Emsland nach Meppen.