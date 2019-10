Aufgrund von Beschwerden an der Leiste hatte Zejnullahu schon die Partie beim 1. FC Kaiserslautern am vergangenen Wochenende verpasst. Die Beschwerden waren offenbar so schlimm, dass sich der zentrale Mittelfeldspieler einer Operation unterziehen musste. Wie die "Ostthüringer Zeitung" berichtet, sei der Eingriff am Dienstag (08.10.) durchgeführt worden. Für den Weg zurück ins Team braucht der 24-Jährige nun Geduld. Einer ersten Prognose zufolge er im besten Fall nach sechs Wochen wieder einsatzbereit sein.