Die ARD hat an diesem Montag die TV-Livespiele der ersten beiden Spieltage in der 3. Liga vergeben. Im Ersten bestreitet Zweitliga-Absteiger 1.FC Magdeburg seinen Auftakt mit dem Livespiel gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 20. Juli, 17.45 Uhr in der ARD).