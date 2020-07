Ali Odabas und Nils Miatke spielen auch in der kommenden Saison beim Drittligisten FSV Zwickau. Die Verträge der beiden Stammspieler verlängerten sich per Option um ein weiteres Jahr bis 2021.

Miatke geht damit bereits in die fünfte Spielzeit bei den Schwänen. Der 30-Jährige war 2016 von Erzgebirge Aue nach Zwickau gewechselt und erzielte in 134 Spielen sechs Tore für den FSV. Innenverteidiger Odabas ist in den letzten drei Jahren zwischen Zwickau und Regensburg "gependelt", kam in der vergangenen Saison auf 27 Pflichtspieleinsätze und wird nun mindestens ein weiteres Jahr bei den Sachsen spielen.