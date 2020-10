Florian Kath lief bereits in der Saison 2016/17 für den FCM auf. (Archiv)

Florian Kath lief bereits in der Saison 2016/17 für den FCM auf. (Archiv)

Florian Kath lief bereits in der Saison 2016/17 für den FCM auf. (Archiv) Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Der 1. FC Magdeburg hat kurz vor Ende der Transferperiode zwei Offensivspieler ausgeliehen. Maximilian Franzke kommt vom FC St. Pauli, Florian Kath vom SC Freiburg nach Magdeburg. Das teilte der Verein am Montag (05.10.20) mit.

Der 21-jährige Franzke spielt auf der Position des rechten Außenstürmers und wurde beim FC Bayern München ausgebildet. Im vergangenen Winter wechselte der 1,84 Meter große Angreifer in die 2. Bundesliga zum FC St. Pauli.

Mit dem vier Jahre älteren Kath kehrt ein bekanntes Gesicht an die Elbe zurück. Der 1,86 Meter große Außenbahnspieler soll erneut auf der linken offensiven Seite zum Einsatz kommen. Kath spielte bereits in der Saison 2016/17 beim FCM.

"Es war klar, wir wollen einen Offensivspieler holen. Florian Kath ist fit, hat in Freiburg mittrainiert. Wir haben mit Anthony Roczen einen Spieler verloren, der U23-Spieler ist. Mit Franzke haben wir einen U23-Spieler geholt, der flexibel einsetzbar ist. Er ist noch nicht fertig, kann uns aber perspektivisch weiterentwickeln", sagt Kallnik, der in der Defensive nach einem weiteren Neuzugang Ausschau hält.

"Wir werden gegebenenfalls noch einen dritten Spieler dazu holen. Da haben wir auch ganz klare Vorstellungen. Da schauen wir uns noch mal das Fitnesslevel an. Ein Spieler der in der Defensive dann auch universell einsetzbar ist und stabilisiert, sodass einige dann wieder auf ihre Normalpositionen zurückkommen können", so Kallnik bei fcm.tv.