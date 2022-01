Zehn ungeschlagene Spiele in Serie, mit 52 Toren den mit Abstand besten Angriff der Liga und als Tabellenführer der 3. Liga 14 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – schon nach 24 Spielen scheint der 1. FC Magdeburg als erster Aufsteiger festzustehen.

Der FCM genießt so viel Respekt, dass sich seine Gegner sogar an Niederlagen gegen die Mannschaft von Trainer Christian Titz hochziehen. Nach dem 2:1 gegen den 1. FC Saarbrücken sagte dessen Trainer Uwe Koschinat trotz der Niederlage: "Das wird meiner Mannschaft Kraft geben." Man wisse um die Ausnahmestellung der Magdeburger in Liga Drei.