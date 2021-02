Trotz des Abstiegsplatzes und des Negativlaufes von zuletzt fünf Niederlagen am Stück sind Trainer und Sportdirektor weiterhin vom Klassenerhalt überzeugt. "Ich bin fest überzeugt, dass wir die Klasse halten. Wir werden es schaffen", wiederholte Schork. Trainer Titz will Diskussionen über einen eventuellen Abstieg gar nicht an sich rankommen lassen. "Diese Frage stellt sich mir gar nicht. Ich mache mir nur um die 3. Liga Gedanken." Im Falle eines Abstieges gelten nur für vier Spieler der aktuellen Mannschaft Verträge auch für die Regionalliga. Auch Schork und Titz besitzen nur einen Vertrag für die 3. Liga, beim Cheftrainer läuft dieser ohnehin derzeit nur bis Saisonende.

Hätte man gern in Magdeburg gesehen: Lucas Brumme Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Am kommenden Wochenende bekommen es die Magdeburger mit dem nächsten starken Gegner zu tun. Wehen Wiesbaden steht derzeit auf dem vierten Platz. Wie will man da bestehen? "Am besten volle Pulle drauf und schnell in Führung gehen", so Titz. Dem Coach ist aber schon klar, dass "du zweikampfstarke Spieler brauchst, wenn du gegen Wehen spielst". Wichtig sei, dass hinten die Räume zugestellt werden, vor allem in den ersten 15 Minuten. "Du musst aber auch Gegenakzente setzen." Mit Lucas Brumme steht beim SVWW auch ein Spieler im Kader, den Magdeburg gern gehabt hätte, gestand der Sportdirektor. "Wir waren an Lucas dran, haben mit ihm Anfang Dezember gesprochen. Er hätte uns auf der Außenbahn helfen können, hat sich aber für Wiesbaden entschieden. Dort kann er oben mitspielen", so Schork. Brumme war im Winter vom BFC Dynamo nach Wiesbaden gewechselt.