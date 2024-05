Danhof hatte sich Aue nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga im Sommer 2022 angeschlossen. Zuvor war er bei der SpVgg Bayreuth aktiv. Bei den Veilchen soll er im Rahmen des letzten Saisonspiels am Samstag gegen Waldhof Mannheim (13:30 Uhr Audio-Livestream und Ticker) offiziell verabschiedet werden - ebenso wie Korbinian Burger, Maximilian Thiel und Ramzi Ferjani.

Das Trio wird Aue ebenfalls nach dieser Spielzeit verlassen. Burger und Thiel waren wie Danhof vor zwei Jahren ins Erzgebirge gekommen. Thiel konnte sein Können immer wieder aufblitzen lassen und kam in dieser Saison zu 24 Drittliga-Einsätzen. Allerdings schaffte er es nur zweimal in die Startelf. Ferjani war bereits 2021 gekommen, kam aber nie über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus.

"Wir sehen in William Kallenbach das Potential, sich im Drittliga-Team weiterzuentwickeln und die nächsten Schritte mit uns gemeinsam zu gehen", sagte Sportchef Matthias Heidrich. "Sowohl im Training und in den bisher drei Pflichtspieleinsätzen bei unserer Profimannschaft als auch bei der U19 hat er seine Fähigkeiten als flexibel einsetzbarer und technisch beschlagener Kicker nachgewiesen."

Für Aue geht in dieser Saison noch um die Qualifikation für den DFB-Pokal. In der Liga muss man angesichts von zwei Punkten Rückstand auf Dynamo Dresden auf Rang vier auf Schützenhilfe hoffen. Sollte diese ausbleiben, könnte Aue das Ticket noch über den Sachsenpokal lösen. Dort trifft das Team von Pavel Dotchev am 25. Mai auf Dynamo.