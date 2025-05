Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Fußball | 3. Liga Erzgebirge Aue kündigt nach Frustsaison größeren Umbruch an

26. Mai 2025, 11:23 Uhr

Die Niederlage im Sachsenpokal-Finale gegen Lok Leipzig war der letzte schwere Treffer, den Erzgebirge Aue in dieser Saison einstecken musste. Um nächstes Jahr nicht wieder am Rande des Knockouts zu wandeln, will der Verein handeln.