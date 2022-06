Der 1:0-Auswärtssieg im Prestigeduell bei Dynamo Dresden am 34. Spieltag der abgelaufenen Zweitliga-saison war Ben Zolinskis 54. und letzter Aufritt im Trikot des FC Erzgebirge Aue. Der flexibel einsetzbare Offensivmann hat sich dem 1. FC Kaiserslautern angeschlossen, wie die Pfälzer am Mittwoch (8. Juni) vermeldeten.

Dort trifft er seinen früheren Auer Trainer Dirk Schuster wieder. Der kurzfristig verpflichtete Schuster hatte den FCK bekanntermaßen jüngst in den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden zurück in die 2. Bundesliga geführt. "Ben Zolinski ist ein Offensiv-Allrounder, der viel Erfahrung, eine hohe Leistungsbereitschaft und die passende Mentalität für den FCK mitbringt. Zudem kennt er die 2. Liga. Wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten", ließ sich FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen zitieren.



Zolinski sagte: "Ich freue mich auf eine neue Herausforderung, auf den Verein, die geilen Fans und das Stadion. Ich werde alles für den FCK geben und hoffe, dass ich mit meinen Fähigkeiten auf dem Platz der Mannschaft helfen kann, unsere Ziele zu erreichen." Der mittlerweile 30-Jährige war 2020 vom SC Paderborn ins Erzgebirge gewechselt, wo sein Vertrag nunmehr ausläuft. In den bereits erwähnten 54 Pflichtspielen für Aue erzielte er sieben Tore und gab sechs Vorlagen.