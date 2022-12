Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat sich mit Kilian Jakob verstärkt. Der Außenverteidiger wechselt ablösefrei von Zweitligist Karlsruhe ins Erzgebirge und stößt zu Jahresbeginn zum abstiegsbedrohten Team aus dem Lößnitztal. "Bei Kilian wissen wir um seine fußballerischen Qualitäten, die er bereits in der zweiten Bundesliga nachgewiesen hat", sagte Sportchef Matthias Heidrich am Montag. Jakob war im August 2021 vom FC Augsburg zum KSC gewechselt, konnte sich dort aber keinen Stammplatz erkämpfen. In der laufenden Saison kam er nur zu drei Kurzeinsätzen.