Pavel Dotchev erhält keinen neuen Vertrag bei Erzgebirge Aue und wird den Verein damit spätestens im Juni 2025 verlassen. Wie der Drittligist am Donnerstag (21. November 2024) in einer Mitteilung verkündete, soll damit eine "neuer Weg eingeschlagen" werden. Dotchev sei "im Zuge der sportlichen Zukunftsplanung in einem persönlichen Gespräch darüber informiert" worden.