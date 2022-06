Wenn der neue Cheftrainer Timo Rost am Sonntagnachmittag ( 19. Juni, 15 Uhr, live in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de ) zum offiziellen Trainingsauftakt bei Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue bittet, wird mit einiger Sicherheit auch Angreifer Elias Huth erstmals das lila-weiße Trainingsoutfit übergestreift haben.

Der vielumworbene Angreifer hat sich für einen Wechsel zu den Veilchen entschieden. Auch wenn eine offizielle Bestätigung noch aussteht, beseitigte FCE-Präsident Helge Leonhardt am späten Samstagabend (18. Juni) letzte Restzweifel höchstselbst, indem er in seinem Messenger-Status ein Bild vor dem Brunnen von Schloss Wolfsbrunn postete, auf dem er lächelnd mit Huth posiert und wie folgt kommentierte: "Wolfsbrunner Gespräche ;-) ich freue mich auf morgen 15 Uhr im Stadion". Das Hartensteiner Anwesen ist seit 25 Jahren in Privatbesitz der Leonhardts.



Huth steht seit 2018 beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag, wo er jedoch nie zur dauerhaften Stammkraft wurde. Umso besser lief es für den mittlerweile 25 Jahre alten Angreifer bei seinen vorangegangen Ausleihen zum FSV Zwickau (Saison 2019/20) und dem Halleschen FC (Rückrunde 2021/22). Mit seinen Toren (14 in 31 Spielen für Zwickau, 10 in 19 Spielen für Halle) war der wuchtige Angreifer maßgeblich am jeweiligen Drittliga-Klassenerhalt der mitteldeutschen Teams beteiligt.