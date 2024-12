"Es war eine Achterbahn der Gefühle." Marcel Bär brachte es in vielerlei Hinsicht auf den Punkt. Mit seinen zwei Toren war er Matchwinner im letzten Spiel des Jahres, das Aue mit ein wenig Glück vor den heimischen Fans gegen 1860 München 3:1 gewonnen hatte. Nach der frühen Führung durch Kilian Jakob hing das Spiel am seidenen Faden. Mitte der zweiten Halbzeit drohte die Partie in Richtung der Gäste zu kippen, ehe Bär sein Team gegen seinen Ex-Verein in der Schlussphase erlöste.