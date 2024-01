Auch der Hallesche FC wurde für diskriminierendes und unsportliches Verhalten bestraft. So beleidigten Hallenser Anhänger im DFB-Pokalspiel gegen Greuther Fürth (0:1) im August 2023 SpVgg-Spieler Julian Green mehrfach. Direkt nach der Partie hatte Fürth-Trainer Alexander Zorniger die rassistischen Rufe öffentlich thematisiert und Zivilcourage der HFC-Fans gefordert. Zudem wurden in der Partie bengalische Feuer gezündet und ein Knallkörper auf den Rasen geworfen. Von den zu zahlenden 16.600 Euro kann der HFC 5.500 Euro in sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen investieren.