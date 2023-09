Die Saalestädter kommen mit einem 4:1-Heimsieg gegen Aufstiegsaspirant Sandhausen ins Erzgebirge. Doch auswärts ist es für das Team von Sreto Ristic bisher nicht gut gelaufen. Zwei Spiel, sieben Gegentore, null Punkte. Das soll sich ändern: "Wir haben in der Vergangenheit auswärts nichts mitgenommen und es wird langsam Zeit, dass wir damit beginnen." Am besten am Sonntag in Aue (17. September, 13:30 Uhr, live im Audiostream und Ticker in der SpiO-App und bei sport-im-osten.de)