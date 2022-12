Einen Tag vor dem offiziellen Dienstbeginn des neuen Aue-Trainers Pavel Dotchev hat der FC Erzgebirge Aue am Sonntag (11.12.) den Halleschen FC in einem Testspiel besiegt. Auf dem anfangs noch schneebedeckten Trainingsplatz der Veilchen neben dem Erzgebirgsstadion gewannen die Gastgeber noch unter der Leitung von Jörg Emmerich mit 1:0 (1:0). Den Siegtreffer erzielte Stürmer Lenn Jastremski in der 21. Minute. Dass nicht mehr Treffer fielen, war überraschend, denn Großchancen, inklusive Lattentreffer, gab es auf beiden Seiten zuhauf.