Die Krisensitzung beim Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue hat erste Ergebnisse hervorgebracht: Trainer Timo Rost darf vorerst weitermachen und die Veilchen auch am Freitag beim Tabellenzweiten 1860 München betreuen. Das sagte Aufsichtsratsmitglied Torsten Enders am Dienstag "Sport im Osten". Zur Debatte stehe die Zukunft von Präsident Helge Leonhardt. Zudem kündigte der Geschäftsführer von Aues Hauptsponsor "WätaS" die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung an. Seit 16:00 Uhr hatten Vorstand und Aufsichtsrat getagt.

Vertrauen für Rost "für das nächste Spiel"

Enders fasste die Situation um Coach Rost so zusammen: "Wir haben uns dafür ausgesprochen, dass der Trainer im nächsten Spiel beweisen kann, welche Möglichkeiten die Mannschaft noch hat. Wir haben ihm unser Vertrauen für das nächste Spiel ausgesprochen."

Änderungen in den Gremien "müssen stattfinden"

"Wir haben vor, kurzfristig eine Mitgliederversammlung einzuberufen, und wir haben vor, sämtliche Gremien auf den Prüfstand zu stellen", gab Enders weiter zu Protokoll. Man werde sich innerhalb von einer Woche wieder treffen und "die Änderungen der Gremien besprechen".Man sehe es "schon so, dass die 'Änderungen auch stattfinden müssen". Zudem müsse ein Sportdirektor gefunden werden.

Der Zweitliga-Absteiger steht nach acht Partien mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Am Sonntag (11. September) hatte es nach schwacher Vorstellung ein 0:1 im brisanten Derby gegen den FSV Zwickau gegeben. Der neue Trainer Timo Rost stand deshalb in der Kritik.

Begleitet wurde die Krisensitzung von scharfen Tönen aus der Fanszene. Die Anhänger forderten in einem von 40 Fanclubs unterzeichneten offenen Brief aber vielmehr den Rücktritt des gesamten Vorstands - also auch von Präsident Helge Leonhardt. Den 11. September 2022 bezeichnen sie als den "absoluten Tiefpunkt der letzten ca. 25 Jahre". Man habe "keine Zuversicht mehr, dass die Verantwortlichen in der Lage sind, den Niedergang aufzuhalten". Das beträfe "sowohl den sportlichen Bereich als auch den viel beschworenen Zusammenhalt des 'Kumpelvereins'. Vielmehr scheint der Verein im Inneren tiefgehend zerstritten und gespalten." Aues Präsident Helge Leonhardt Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg