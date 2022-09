Der Zweitliga-Absteiger steht nach acht Partien mit nur drei Punkten auf dem letzten Platz der Tabelle. Am Sonntag (11. September) hatte es nach schwacher Vorstellung ein 0:1 im brisanten Derby gegen den FSV Zwickau gegeben . Der neue Trainer Timo Rost stand deshalb in der Kritik.

Begleitet wurde die Krisensitzung von scharfen Tönen aus der Fanszene. Die Anhänger forderten in einem von 40 Fanclubs unterzeichneten offenen Brief aber vielmehr den Rücktritt des gesamten Vorstands - also auch von Präsident Helge Leonhardt. Den 11. September 2022 bezeichnen sie als den "absoluten Tiefpunkt der letzten ca. 25 Jahre". Man habe "keine Zuversicht mehr, dass die Verantwortlichen in der Lage sind, den Niedergang aufzuhalten". Das beträfe "sowohl den sportlichen Bereich als auch den viel beschworenen Zusammenhalt des 'Kumpelvereins'. Vielmehr scheint der Verein im Inneren tiefgehend zerstritten und gespalten."