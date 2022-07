Fußball-Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue hat seinen 16. Neuzugang für die anstehende Saison in der 3. Liga an Land gezogen. Mittelfeldspieler Maximilian Thiel kommt zu den Veilchen. Das gab der FCE am Dienstag (05.07.2022) bekannt. Der 29-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf Verlängerung. Mit ihm bekommen die Sachsen geballte Erfahrung.