Heidrich erklärte: "Was wir uns erhofft haben, ist schon eingetreten. Wir haben ein bisschen den Abstand verkürzen können. Wir haben es geschafft, Ergebnisse zu liefern und uns zu stabilisieren. Carsten hat da maßgeblichen Anteil daran. Daher sind wir gemeinsam der Überzeugung, dass wir das bis zum Spiel gegen Budissa Bautzen in der Konstellation belassen zu wollen, um die gefestigten und sehr stabilen Abläufe so beibehalten zu können."

Müller holte seit seinem Amtsantritt Mitte September in drei Spielen drei Siege. In der Tabelle verbesserten sich die Erzgebirgler vom letzten Tabellenrang auf Platz 18, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt zwei Zähler. "An meiner grundlegenden Meinung ändert sich wenig", erklärte Müller am Dienstag. "Es funktioniert nur zusammen, nur, wenn wir alle, Mannschaft, Team hinter der Mannschaft, Fans, Sponsoren, alle, die mit dem Herzen mit dem Verein verbunden sind, fleißig bleiben. Dann haben wir auch die Möglichkeit, weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Ich freue mich auf die Aufgabe."