Müller holte seit seinem Amtsantritt Mitte September in drei Spielen drei Siege. In der Tabelle verbesserten sich die Erzgebirgler vom letzten Tabellenrang auf Platz 18, der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt zwei Zähler. "An meiner grundlegenden Meinung ändert sich wenig", erklärte Müller am Dienstag. "Es funktioniert nur zusammen, nur, wenn wir alle, Mannschaft, Team hinter der Mannschaft, Fans, Sponsoren, alle, die mit dem Herzen mit dem Verein verbunden sind, fleißig bleiben. Dann haben wir auch die Möglichkeit, weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Ich freue mich auf die Aufgabe."

Aue-Coach Carsten Müller betreut den FCE seit Mitte September. Bildrechte: IMAGO / Picture Point