Die SpVgg informierte in einer Pressemitteilung über Danhofs "überraschenden" Abgang unmittelbar vor dem Auftakttraining am gestrigen Donnerstag (16. Juni). Zudem bestätigte Bayreuths Geschäftsführer Wolfgang Gruber dem kicker, dass auch der 28-jährige Knezevic, der die erste Trainingseinheit nur noch auf dem Spinningrad absolvierte, den Verein in Richtung Erzgebirge verlässt.