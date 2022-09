Drittligist FC Erzgebirge Aue hat einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der Vertrag mit Jannis Lang aufgelöst. Der 20-jährige Verteidiger war erst vor sieben Monaten verpflichtet worden und hatte noch einen Kontrakt bis 2025. Lang kam letzte Saison nur zwei kurzen Einsätzen, spielte unter Trainer Timo Rost in dieser Spielzeit keine Rolle mehr. Vor seiner Auer Zeit war Lang bei Energie Cottbus und dem VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Einen neuen Verein hat der Abwehrspieler in der Regionalliga Nordost gefunden. Lang schließt sich Spitzenreiter Berliner AK an. "Mit Jannis schließen wir die große verletzungsbedingte Lücke in der Verteidigung. Er hat am heutigen Vormittagstraining seine Stärken unterstrichen und uns auch sofort überzeugt", so der Sportdirektor Benjamin Borth, der eine weitere Verpflichtung ankündigte.