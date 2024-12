Zuletzt hatte der gebürtige Rochlitzer vom Sommer 2023 an bei Eintracht Braunschweig an der Seitenlinie gestanden. In zehn Liga- und einem Pokalspiel gelangen ihm aber nur ein Sieg mit den "Löwen". Daraufhin zog der Verein die Reißleine und trennte sich nach nicht einmal vier Monaten von Härtel.