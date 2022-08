Nach Aussagen von Jonjics Berater Benjamin Heidlberger bei transfermarkt.de "hätte Erzgebirge Aue als Zweitliga-Absteiger das Ablösepaket in sechsstelliger Höhe akzeptieren müssen". Dass die Verantwortlichen in Aue dem Deal einen Riegel vorgeschoben hätten, würde aber auch die sportliche Wichtigkeit des Spielers unterstreichen, so Heidlberger weiter.