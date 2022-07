8 Millionen Euro weniger in der Kasse

Dem Verein entgingen durch die Geisterspiele in der Coronakrise ca. 2,2 Mio. Euro. Durch die künftig ausbleibenden Fernsehgelder (10,6 Mio. Euro) fehlen rund acht Millionen Euro in der Kasse. In der 3. Liga werden somit vor allem die Sponsorengelder (3 Mio. Euro), Fanartikel (1 Mio.), VIP-Pakete und Mitgliedsbeiträge (ca. 500.000 Euro) zur tragenden Säule des Vereins.

Gründe für den Abstieg

Ein weiterer Punkt auf der Agenda war der Abstieg in die 3. Liga. So sieht der stellvertretende Aufsichtratsvorsitzende Uwe Leonhardt die Ursachen des sportlichen Niedergangs in mangelnder "Arbeitermentalität", fehlendem "Siegeswille, Fleiß und Teamgeist". Er sprach sich auch dafür aus, dem Trainer mehr Zeit zu geben. "Mein Wunsch wäre, mit dem Trainer fünf Jahre zusammenzuarbeiten", was die Anwesenden mit Applaus quittierten. Uwe Leonhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Rost will Kader verkleinern

Der neue Coach, Timo Rost, der mit Bayreuth den Aufstieg in die 3. Liga geschafft hatte und als Spieler u.a. bei Energie Cottbus aktiv war, kam ebenfalls zu Wort. Er freue sich, wieder im Osten zu sein und bevorzuge mit einem kleinen Kader zu arbeiten, um die Spieler besser zu machen. So will er den mannschaftsstärke mit maximal drei qualitativ hochwertigen Spielern auffüllen und dann den Kader auf maximal 25 Spieler plus drei Torhütern reduzieren. Trainer Timo Rost Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Helge Leonhardts "Größter Fehler"

Helge Leonhardt sparte nicht mit Selbstkritik, was die Personalplanung betraf. Sein "größter Fehler aus heutiger Sicht" war der Abgang von Aues Tor-Garant Pascal Testroet. "Dafür kann ich mich nur entschuldigen, weil ich letztendlich zugestimmt habe", so der FCE-Boss. Präsident Helge Leonhardt Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Engelmann kritisiert Führungsstil