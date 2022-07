Von Anfang an gaben die Auer Gastgeber den Ton an. Timo Rost schickte seine Elf mit acht Neuzugängen in einem 4-4-2 auf den Platz. Seine Mannschaft wählte eine hohe Pressinglinie und ihr gelang es von Anfang an, den Leipziger Spielaufbau zu erschweren. Mehrere Chancen in der Anfangsphase entstanden durch frühe Ballgewinne tief in der Lok-Hälfte. Die Beste vergab Dmitri Nazarov in der neunten Minute, als er von der Fünferkante übers Tor schoss. Knapp zwanzig Minuten danach machte er es besser, als er einen Foulelfmeter stramm in die linke Ecke zur 1:0 Führung verwandelte (28.).