Lukas Sedlak darf sich in der neuen Saison bei Zweitliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue beweisen und FCE-Legende Martin Männel Konkurrenz machen. Sedlak kommt von Regionalligist FC Carl Zeiss Jena zu den Veilchen, wo er einen Vertrag für ein Jahr erhält, teilte der Verein am Donnerstagnachmittag (9. Juni) mit

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe in Aue. Ich bin gespannt darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen und die ersten Trainingseinheiten zu absolvieren", wurde der 22-Jährige in einer offiziellen Auer Mitteilung zitiert. Sedlak stieß vor zehn Jahren von seinem Heimatverein aus Meiningen in das Nachwuchsleistungszentrum der Jenaer. Sein Profidebüt gab der 1,90 Meter große Keeper im Juli 2020 mit zwei Drittliga-Einsätzen an den letzten beiden Spieltagen – damals war der FCC längst abgestiegen.



Nachdem sich Sedlak zu Saisonbeginn 2021/22 hinter Konkurrent Tom Müller einreihen musste, erkämfte er sich unter Trainer Andreas Patz im Frühjahr seinen Stammplatz zurück. Insgesamt bestritt Lukas Sedlak seit 2020 40 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Blau-Gelb-Weißen, in denen er seinen Kasten 16 Mal sauber hielt.