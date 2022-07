Diese Tatsache zaubert dem Kapitän des FC Erzgebirge Aue ein breites Lächeln ins Gesicht. Männel kennt nur zwei Vereine: Energie Cottbus und Erzgebirge Aue.

Als der "kleine" Martin noch in der U15 durch das Energie-Tor flog, begeisterten Mittelfeld-Motor Timo Rost und Torwart-Ikone Tomislav Piplica die ganze Lausitz und den Nachwuchstorhüter Männel. "Es waren meine Idole", blickt Männel im MDR-Interview am Rande des 4:0-Testspielsieges gegen Lok Leipzig zurück. "Für mich schließt sich der Kreis", so der Schlussmann, der seit 2008 in Aue ist und sich derzeit nach einer Knie-Operation zurück kämpft.

"Timo kann auch dazwischen hauen"

Männel erinnert sich an die Zeit in Cottbus, als er nach seiner Zeit im Nachwuchs in der zweiten Mannschaft im Tor stand und zu Rost und Piplica aufblickte, genau: "Beide waren damals wie heute sehr ehrgeizig", plaudert er. "Wenn man sieht, wie Timo am Spielfeldrand auf- und ab tigert und Kommandos gibt. Er kann sehr freundlich und spaßig sein. Er kann aber auch dazwischen hauen, wenn ihm was nicht passt."

Das sei eine sehr gute Mischung, die ihn auszeichne. Aggressiv, dynamisch und aktiv - so war Rost zu seiner aktiven Zeit und so tritt er auch als Trainer auf. Die Mentalität und Erfahrung passt zu Aue. "Es hilft Team extrem", so Routinier Männel. Torwart Tomislav Piplica (Mitte) und Timo Rost (li.) spielten unter Trainer Eduard Geyer viele Jahre beim FC Energie Cottbus. Bildrechte: IMAGO / Dehli-News

Männel - dienstältestes "Veilchen"

Er verlängerte seinen Vertrag lange vor dem Saisonende noch einmal um ein Jahr. Der Kontrakt ist für die 2. und 3. Liga gültig, beinhaltet außerdem eine Option zur Verlängerung.

2008 kam Männel von seinem Ausbildungsklub Energie Cottbus nach Aue. Der aus Hennigsdorf in Brandenburg stammende Torhüter wurde auf Anhieb Stammkeeper in der 3. Liga und stieg mit den Veilchen 2010 in die 2. Bundesliga auf. Er hielt dem Klub auch nach den Abstiegen 2015 und 2022 die Treue und wird jetzt belohnt: Mit zwei Idolen auf Trainerbank.

Nach Knie-OP: Erste Einheiten mit Piplica