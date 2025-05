Malone ist gebürtiger Amerikaner, spielt aber schon seit zehn Jahren in Deutschland und kennt Mitteldeutschland bestens. Er spielte unter anderem beim 1.FC Magdeburg und Lok Leipzig. Außerdem stand er in seiner langen Karriere auch schon bei den Stuttgarter Kickers, VfB Lübeck und Hansa Rostock unter Vertrag. Zuletzt war Malone eine feste Größe beim FC Ingolstadt und glänzte dabei auch mit drei Toren und sieben Vorlagen. "Ich freue mich auf die neue Mannschaft, das Stadion und die Fans“, so Ryan Malone per Videobotschaft aus dem Urlaub nach Vertragsunterschrift beim FCE.