Wann der 31-Jährige wieder einsetzbar ist, sei noch nicht absehbar. Der derzeitige Tabellenachte, dem sechs Punkte auf den Relegationsplatz fehlen, muss zudem auf die Abwehrspieler Anthony Barylla und Linus Rosenlöcher sowie Mittelfeldmann Omar Sijaric verzichten. Auch Mittelfeldspieler Maximilian Thiel ist noch nicht fit. "Uns geht allmählich das Material aus", äußerte sich FCE-Trainer Pavel Dotchev in der Mitteilung. Dennoch gehe das Team zuversichtlich in die verbleibenden vier Liga-Spiele. Am kommenden Sonnabend (27. April) müssen die Lila-Weißen bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund antreten.