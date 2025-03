"Ich fühle mich fit. Und solange ich einen Beitrag leisten kann, mache ich das voller Leidenschaft. Noch kann ich mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen", erklärt der Keeper in einer Vereinsmeldung. Auch Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich freut sich über die weitere Zusammenarbeit: "In den angenehmen und unkomplizierten Gesprächen mit Martin Männel ging es nicht um Verdienste, sondern ausschließlich um Leistung. Die zeigt er beständig auf hohem Niveau. Deshalb freuen wir uns, eine Identifikationsfigur mit Vorbildfunktion auch in der neuen Saison 2025/26 im Profikader zu wissen.