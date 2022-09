Der 44-jährige ehemalige Bundesliga-Profi kennt das Erzgebirge: Von 2000 bis 2005 spielte er für die "Veilchen" und stieg dabei mit Trainerlegende Gerd Schädlich 2003 in die zweite Liga auf. In 151 Pflichtspielen trug der Sachse das Trikot des FC Erzgebirge. Zuletzt war Heidrich, der 2013 seine Karriere als Profifußballer beendete, Chef des Nachwuchsleistungszentrums bei Bundesligist 1. FC Köln.

Zu den ersten Aufgaben von Heidrich in Aue gehört die Suche eines neuen Cheftrainers. Den bisherigen Coach Timo Rost hatte der FCE in der vergangenen Woche und nach nur drei Punkten aus neun Spielen entlassen. Beim Aue-Heimspiel am Freitag (30.09.2022) gegen den SV Meppen wird noch Interimstrainer Carsten Müller auf der Bank sitzen.