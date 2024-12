So nahm Heidrich am Dienstag an einer Sitzung mit der Mannschaft teil, bei der die Niederlage in Verl noch einmal analysiert wurde. Klar ist, für die Trainingsarbeit in den kommenden Tagen sind die bisherigen Co-Trainer Jörg Emmerich und Adam Susac zuständig. Doch beide verfügen nicht über die nötige Pro-Lizenz und können die Veilchen deshalb maximal zwei Wochen in den Spielen gegen Ingolstadt und Sandhausen hauptverantwortlich an der Seitenlinie betreuen.