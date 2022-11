Fast zwei Monate nach dem Rückzug von Helge Leonhardt als Präsident will Erzgebirge Aue am Sonnabend (9.30 Uhr im VIP-Bereich des Erzgebirgsstadions) den personellen Neuanfang einleiten. Auf der von Fans längst geforderten Mitgliederversammlung sollen die Weichen für die Zukunft gestellt werden. Bei einigen Tagesordnungspunkten besteht Zündstoffgefahr.

Mitglieder entscheiden über die Zukunft

Die Mitglieder entscheiden am Samstag darüber, wer künftig die Geschicke des Vereins lenkt. Die Wahl des neuen Aufsichtsrates ist spannend. Elf Kandidaten aus Wirtschaft und Politik stellen sich - neun können in das Gremium gewählt werden. Der Aufsichtsrat bestellt anschließend den zukünftigen Vorstand, auch der neue Präsident soll am Samstag gewählt werden.

Im Aufsichtsrat will auch der frühere FCE-Präsident Uwe Leonhardt (Bruder von Helge) mitwirken. Er kandidiert genauso wie der amtierende Interimschef Torsten Enders. Als Präsident soll Medienberichten zufolge der Schneeberger Unternehmer Roland Frötschner bereitstehen. Interessant werden dürfte, ob Uwe Leonhardt genügend Stimmen bekommt. Die Fans sehen bei den Leonhardt-Brüdern und Geschäftsführer Michael Voigt (immer noch krank geschrieben) den Hauptgrund für die Talfahrt.

Für den Ehrenrat kandidieren acht Personen, u.a. auch Wolfgang Leonhardt, Cousin von Helge und Uwe Leonhardt. Außerdem will hier auch Joachim Engelmann, der auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Juli als Vorstand zurückgetreten war, mitwirken.

Heiße Diskussion erwartet

Die Tagesordnung umfasst insgesamt 24 Punkte. Wie üblich wird der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021/22 vorgestellt. Zudem gibt es den Punkt "Aussprache", bei dem durchaus heiß diskutiert werden dürfte. Aue ist vom gestandenen Zweitliga-Klub direkt zum Abstiegskandidaten in der 3. Liga durchgereicht worden. Die Fans forderten lange eine Mitgliederversammlung und Antworten auf die Frage, wie das passieren konnte. Zuletzt flüchteten sich die Anhänger in Galgenhumor. "Wir fahren weit, wir fahren viel und verlieren jedes Spiel", skandierten die Fans als die Mannschaft in die Kabine ging. Bildrechte: IMAGO/pmk

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung schrieben Fans einen offenen Brief, machten Vorschläge zur Besetzung der Gremien und drückten ihre Sorge aus, dass die 3. Liga noch nicht das Ende des Absturzes sei. "Unser Verein ist aktuell am sportlichen Abgrund, was zeitlich versetzt auch gleichbedeutend ist mit finanziellem Niedergang", heißt es in dem Schreiben. Man setze deshalb auf einen Neuanfang, dazu gehöre auch ein Vertreter der aktiven Fanszene im Vorstand mitwirken.